صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العدد الأسبوعي "432" من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

يستهل العدد بمقال لرئيس التحرير د. هويدا صالح تناقش خلاله كتاب "سر المعبد: الأسرار الخفية لجماعة الإخوان المسلمين" للكاتب ثروت الخرباوي، حيث ترى أنه لا يقدم دراسة أكاديمية جافة بقدر ما يكتب سيرة مواجهة مع تنظيم عاش المؤلف في قلبه سنوات طويلة.

وتشير "صالح" أن النص يبدو أقرب إلى رحلة داخل دهاليز معتمة، تتداخل فيها الذاكرة الشخصية بالتحليل السياسي، ويتحول فيها السرد إلى محاولة لكشف الوجه الخفي للجماعة.

وفي باب "آثار" يكتب دكتور حسين عبد البصير عن فيلم "أسد" متناولا العلاقة بين الدراما والتاريخ، وخطورة أن نقرأ الدراما باعتبارها حقائق تاريخية، مؤكدا أهمية نشر الوعي بالتاريخ المصري القديم وعدم ترك الفرصة أمام "الأفروسنتريك" وغيرهم لسرقة الحضارة المصرية العريقة.

وفي باب "بوابات الوطن" يكتب حاتم عبد الهادي عن حكايات مدينة العريش القديمة: حكاية القط الذهبي وكنز سيناء، ويجري حوارا مع جبرتي سيناء عبد العزيز الغالي، حول تاريخ سيناء وأهميتها الحضارية والعسكرية عبر العصور، ودورها كبوابة شرقية لمصر وممر للحروب والتجارة، إضافة إلى ارتباطها بمسيرة العائلة المقدسة.

وفي باب "كتاب مصر" يكتب حسن غريب عن أزمة المشهد الثقافي العربي، كما يضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، عدة أبواب أخرى، منها باب "حوارات ومواجهات"، يحاور خلاله حسين عبد الرحيم الكاتب الروائي عمار علي حسن حول الحكايات الخرافية التي هي بمثابة كنز أدبي ثري وعجيب بمناسبة صدور المجموعة القصصية "الأرانب الحجرية .. 70 حكاية خرافية" والتي جمع فيها سبعين حكاية خرافية من قريته والقرى المجاورة، مستندا إلى الذاكرة الشعبية المصرية الغنية بالموروث السحري.

وفي باب "كتب ومجلات" يستعرض عاطف عبد المجيد كتاب "فقه ثقافة الاختلاف" للكاتب خالد البوهي الذي يكشف عن أزمة التعصب والتشدد في العالم العربي، وما نتج عنها من غياب الحوار وقبول الآخر.

وفي باب "سينما" تكتب نور إبراهيم عن الفنان نور الشريف ومسيرته الفنية بوصفه نموذجا للفنان الحقيقي الذي بقى حيا بأعماله الفنية رغم رحيله.

كما تستعرض نشأته الصعبة وبداياته الفنية المميزة منذ أواخر الستينيات، ونجاحه في أعمال بارزة مثل قصر الشوق والكرنك، ليصبح أحد أبرز نجوم السينما المصرية.

وفي باب "فن تشكيلي" تكتب سماح عبد السلام عن تجربة الفنانة التشكيلية جيهان سليمان، التي استطاعت من خلال مسيرة تمتد لأربعة عقود أن تبتكر لغة بصرية تمزج بين الهندسيات الدقيقة والمشاعر الإنسانية، وقدمت في معرضها الأخير رؤية تجعل العمارة أكثر إنسانية وارتباطا بالمجتمع، من خلال توظيف القوانين الرياضية والهندسية.

وفي باب "مسرح" تكتب أميرة عز الدين عن تجربة الكاتب المسرحي اليوناني سوفوكليس بوصفه أحد أبرز رواد التراجيديا الإغريقية، وكيف أسهم في تطوير المسرح اليوناني من خلال تعميق البعد الإنساني والنفسي للشخصيات، والتركيز على صراعات الفرد الداخلية والاجتماعية والحوار والصراع الدرامي في بناء المسرحية، كما في مسرحيتي "أوديب ملكا" و"أنتيجون".

وفي باب "قصة" يكتب القاص محمد مبارك قصة بعنوان "رحلة مع الزائر المجهول"، أما في باب "خواطر وآراء" تواصل الكاتبة شيماء عبد الناصر حارس، مقالاتها "كي تفهم نفسك.. اكتب"، وتناقش هذا الأسبوع أهمية الكتابة الذاتية، كما تقدم الكاتبة أمل زيادة في الباب نفسه، مقالها الأسبوعي "الكوكب التاني"، وتطرح خلاله قضايا اجتماعية يومية.