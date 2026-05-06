ضبط راكب أجنبي سرق حقيبة راكب عربي بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا، رئيس النيابة، بحبس راكب أجنبي لاتهامه بسرقة حقيبة راكب عربي.

في استجابة أمنية سريعة تمكن رجال مباحث مطار القاهرة الدولي من استعادة حقيبة راكب عربي بعد سرقتها من قبل راكب أجنبي وذلك بعد جهود مكثفة بدأت بمجرد تلقي البلاغ، وأسفرت عن تحديد موقع الحقيبة وتسليمها دون أن تمس.

كان الراكب قد أبلغ عن فقدان حقيبته أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الرياض لتبدأ على الفور عملية بحث موسعة قادها اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، حيث شكل فريق أمني تولى مراجعة كاميرات المراقبة والتنسيق مع عناصر الأمن المنتشرة في أنحاء المطار.

وبعد دقائق معدودة من العمل الميداني والتحليل الفني للكاميرات تبين قيام راكب أجنبي بمغافلة المجني عليه، واستولى على الحقيبة، ثم دخل بها إلى الحمام، وأخذ منها مبالغ مالية من عملات مختلفة، ومتعلقات شخصية، على الفور قام رجال المباحث بالقبض على المتهم، وتسليم الحقيبة لصاحبها الذي أبدى امتنانًا بالغًا ليقظة رجال الأمن وسرعة تجاوبهم.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تعكس مدى التطور التكنولوجي والجاهزية المستمرة التي تتمتع بها منظومة أمن مطار القاهرة، مشيرين إلى أن مثل هذه المواقف تعزّز من ثقة المسافرين في الإجراءات المتبعة داخل المطار.

ومن جانبه، وجّه الراكب شكره وتقديره لوزارة الداخلية ورجال الأمن بمطار القاهرة الدولي، على ما وصفه بالاهتمام الراقي والتعامل الأصيل مؤكدًا كل التحية والتقدير من أعماق القلب لجهودكم المشرفة وأدعو جميع المسافرين لتوخي الحذر والانتباه لمقتنياتهم الشخصية أثناء التنقل داخل المطار.