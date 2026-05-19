استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه، فينج چيان النائب العام لمدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية؛ وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني بين النيابتين، وتدعيم مسارات الشراكة المؤسسية، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، رحب المستشار النائب العام بالضيف الكريم، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع مصر والصين، وما تشهده من تطور متنام في مختلف المجالات، لا سيما في مسارات التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات المؤسسية.

التعاون بين النيابة والجهات القضائية

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم بين النيابة العامة المصرية والجهات القضائية والادعائية بجمهورية الصين الشعبية، وبحثا سبل تعزيز التنسيق في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي، وتطوير آليات العدالة الجنائية، والتدريب والتأهيل الفني لأعضاء النيابة العامة.

تطور مؤسسي ملحوظ

وأشاد النائب العام لمدينة جوانزو بما تشهده النيابة العامة المصرية من تطور مؤسسي ملحوظ، وما حققته من خطوات متقدمة في مجالات الرقمنة، وتطوير البنية التحتية العدلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يعكس رؤية الدولة المصرية في تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ أواصر الشراكة القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة، ودعمًا لجهود العدالة وسيادة القانون.

وقد تبادل الجانبان الدروع التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات الودية والتقدير المتبادل بين المؤسستين القضائيتين.

