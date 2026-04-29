قرار من القضاء بشأن محاكمة حبيبة رضا في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

كتب : أحمد عادل

11:36 ص 29/04/2026 تعديل في 12:14 م

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة البلوجر حبيبة رضا، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم.

إحالة المتهمة للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، إحالة البلوجر حبيبة رضا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تفاصيل ضبط المتهمة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة، بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها محتوى يتضمن مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.

تحريات مباحث الآداب

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة دأبت على نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

ضبط الهاتف وفحصه

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد تورطها في الواقعة.

اعترافات المتهمة

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها الشخصية، بقصد زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أحدث الموضوعات

محامي مزارع الزنكلون: "سرقوا القمح بأسلوب الكمبون والمحصول لسه مارجعش"
أخبار المحافظات

محامي مزارع الزنكلون: "سرقوا القمح بأسلوب الكمبون والمحصول لسه مارجعش"

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
أخبار البنوك

أسعار 6 عملات عربية ترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء
5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
أخبار مصر

5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل
حوادث وقضايا

استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل

موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"