

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة البلوجر حبيبة رضا، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 20 مايو المقبل للنطق بالحكم.

إحالة المتهمة للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد قررت، في وقت سابق، إحالة البلوجر حبيبة رضا إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تفاصيل ضبط المتهمة

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة، بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبين نشرها محتوى يتضمن مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس خادشة للحياء، في مخالفة للقيم المجتمعية.

تحريات مباحث الآداب

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة دأبت على نشر تلك المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية.

ضبط الهاتف وفحصه

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد تورطها في الواقعة.

اعترافات المتهمة

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها الشخصية، بقصد زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

