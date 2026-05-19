لم يعلم السائق البسيط أن توجهه لإنهاء خلاف مالي عابر سيكون خطوته الأخيرة نحو حياة مغايرة تماماً، يفقد فيها جزءاً من جسده ويعود بـ "كف مبتورة".

في ليلة هادئة من ليالي منطقة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، تحولت لغة الحوار فجأة من الكلمات العاتبة إلى صرير السلاح الأبيض، لتنتهي القصة بدموع زوجة تقف مذهولة أمام رجال المباحث، وبقايا كف أطاحت بها قسوة عاطلين.

سيناريو الدم في أبو النمرس

بدأت المأساة بمشادة كلامية حادة بين السائق المجني عليه وعاطلين من أرباب السوابق. الخلاف كان مالياً، لكن لغة المال غابت عندما حضرت "السكين".

في لحظة غضب أعمى، استل أحد المتهمين سلاحه الأبيض ليوجه ضربة قاطعة لم ترحم توسلات الضحية، لتسقط كف يده اليسرى أرضاً وسط بركة من الدماء، وينقل على إثرها للمستشفى بين الحياة والموت.

دموع على عتبة الشرطة

المشهد الأكثر درامية تجسد داخل مكتب العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب؛ دلفت ربة منزل تملأ عينيها دموع القهر، حاملة بين يديها المرتجفتين ورقة بيضاء، لكنها تحمل تفاصيل سوداء: "تقرير طبي رسمي يفيد ببتر كامل لكف اليد اليسرى لزوجها". صمتت الزوجة وتحدث التقرير، لتتحرك على الفور آلة العدالة لكشف ملابسات الفاجعة.

المباحث تحاصر "خريجي السجون"

لم تمر ساعات قليلة على البلاغ، حتى نجح المقدم وليد كمال رئيس مباحث أبو النمرس، في ضبط المتهمين بعد تتبع خيوط الجريمة. وبمواجهتهما، انهارا واعترفا تفصيلياً بالواقعة: "الخناقة قلبت بدم بسبب الفلوس".

