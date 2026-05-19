يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا، في ختام مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز، بدوافع مختلفة، إذ لن يتوقف الأمر على التتويج باللقب، بل أصبح أبعد من مجرد بطولة تضاف لخزينة النادي.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وأصبح الفريق في حاجة إلى نقطة وحيدة للتتويج باللقب.

ويواجه الزمالك سيراميكا في ختام الموسم، بحثا عن لقبه الوحيد في الموسم الحالي، بعد خسارة نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وبخسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية، يحصل الفريق على مكافأة مالية قدرها مليون دولار فقط، بينما يحصل البطل على 4 ملايين دولار، وكان الزمالك يعول على مكافأة البطولة لسداد قضاياه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفك إيقاف القيد والحصول على الرخصة الدولية للموسم المقبل.

ويحتاج الزمالك لأكثر من 6 ملايين دولار لسداد ديونه لدى الفيفا، وكان الفوز بالكونفدرالية الأمل الوحيد للنادي لحل أزماته المالية، لكن الآن أصبح لديه فرصة جديدة.

شرط من رجال الأعمال "الزملكاوية" لحل أزمة الزمالك

كشف الإعلامي محمد المحمودي، انفراجة في أزمات الزمالك المالية، فقال عبر برنامجه: "بالنسبة الفلوس التي خسرها الزمالك من الكونفدرالية الأفريقية، مجموعة من رجال الأعمال الزمالكاوية ويتقدمهم أكثرهم ولاءً وحبا، قرروا تعويض الفجوة من مكافأة الوصيف والبطل، بحيث يتمكن النادي من فك القيد".

وأضاف: "لكن بشرط، قال لهم حرفيا إن "محدش هيدفع فلوس على فرقة هتروح كونفدرالية"، الأمر حاليا العب واكسب واحصل على الدوري، تحصل على المساندة، لكن لو لم يحدث ويتأهل الفريق لدوري الأبطال، لن يساعده أحد".

