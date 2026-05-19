أثار الجدل الدائر حول انتشار الكلاب الضالة تساؤلات بشأن دورها الحقيقي في التوازن البيئي، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى أن بعض الكلاب قد تأكل الثعابين أو تمنع انتشارها في المناطق السكنية والزراعية.



هل تهاجم الكلاب الضالة الثعابين؟

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن بعض الكلاب تمتلك غريزة مطاردة الحيوانات الصغيرة والزواحف، وقد تهاجم الثعابين بالفعل، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، لكن ذلك لا يعني أن الثعابين تمثل غذاء أساسيا لها.



وأشار "حمدي"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الكلاب قد تتعامل مع الثعبان باعتباره "تهديدا" أو جسما غريبا يتحرك بسرعة، فتقوم بمهاجمته بدافع الحماية أو الفضول، بينما قد تنتهي بعض الحالات بتعرض الكلب نفسه للدغات خطيرة إذا كان الثعبان ساما.

هل وجود الكلاب يفيد البيئة؟

وأكد أن الحيوانات بشكل عام تلعب دورا مهما في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ تساهم الكلاب في بعض المناطق في تقليل وجود القوارض أو إبعاد بعض الزواحف، لكن الأمر يختلف من منطقة لأخرى وفق طبيعة البيئة وعدد الحيوانات الموجودة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء شدد خلال اجتماع حكومي على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بعدد من المحافظات.

وأكد "مدبولي" في بيان، أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع الأزمة، عبر حلول علمية ومستدامة تشمل إنشاء "الشلاتر" ومراكز التحصين والتعقيم، وتنفيذ حملات لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030".

