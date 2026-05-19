إعلان

هل تحمي الكلاب الضالة البشر من الثعابين؟

كتب : محمود عبده

09:19 م 19/05/2026

كلب يأكل ثعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الجدل الدائر حول انتشار الكلاب الضالة تساؤلات بشأن دورها الحقيقي في التوازن البيئي، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى أن بعض الكلاب قد تأكل الثعابين أو تمنع انتشارها في المناطق السكنية والزراعية.


هل تهاجم الكلاب الضالة الثعابين؟

وتعليقا على ذلك، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن بعض الكلاب تمتلك غريزة مطاردة الحيوانات الصغيرة والزواحف، وقد تهاجم الثعابين بالفعل، خاصة في المناطق الريفية والصحراوية، لكن ذلك لا يعني أن الثعابين تمثل غذاء أساسيا لها.


وأشار "حمدي"، في تصريحات لمصراوي، إلى أن الكلاب قد تتعامل مع الثعبان باعتباره "تهديدا" أو جسما غريبا يتحرك بسرعة، فتقوم بمهاجمته بدافع الحماية أو الفضول، بينما قد تنتهي بعض الحالات بتعرض الكلب نفسه للدغات خطيرة إذا كان الثعبان ساما.

هل وجود الكلاب يفيد البيئة؟

وأكد أن الحيوانات بشكل عام تلعب دورا مهما في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ تساهم الكلاب في بعض المناطق في تقليل وجود القوارض أو إبعاد بعض الزواحف، لكن الأمر يختلف من منطقة لأخرى وفق طبيعة البيئة وعدد الحيوانات الموجودة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء شدد خلال اجتماع حكومي على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين بعدد من المحافظات.

وأكد "مدبولي" في بيان، أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع الأزمة، عبر حلول علمية ومستدامة تشمل إنشاء "الشلاتر" ومراكز التحصين والتعقيم، وتنفيذ حملات لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن الاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030".

اقرأ أيضا:

فيديو صادم لطفلة تحمل ثعبانًا ضخمًا داخل حقيبتها المدرسية (فيديو)

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

الثعابين الكلاب الضالة البشر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينهم محترفين.. 7 لاعبين يودعون الأهلي بعد مباراة المصري
رياضة محلية

بينهم محترفين.. 7 لاعبين يودعون الأهلي بعد مباراة المصري
"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
رياضة عربية وعالمية

"النسخة رقم 6".. ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مشاركاته السابقة بكأس العالم؟
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.. وهذا ما جاء فيه
وزير الخارجية يكشف محددات الموقف المصري إزاء التطورات بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يكشف محددات الموقف المصري إزاء التطورات بالشرق الأوسط
تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة
نصائح الجمال

تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام