4 وفيات و9 مصابين.. تفاصيل الوضع الصحي لضحايا حادث أبنوب بمستشفى أسيوط

كتب : محمود عجمي

09:14 م 19/05/2026

مستشفى الاصابات اسيوط

أعلن مستشفيات جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، استقبال عدد من حالات الوفاة والمصابين جراء الحادث الأليم الذي وقع بمركز أبنوب.

تفاصيل الحالات داخل المستشفى

وأفادت إدارة مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط، بقيادة الدكتور محمد عبد الحميد مدير المستشفى، والدكتور سعيد متولي نائب المدير لشؤون الإصابات، بأن إجمالي الحالات التي تم استقبالها بلغ 13 حالة، بينها 4 حالات وفاة و9 مصابين.

تدخل طبي عاجل للحالات الحرجة

وفور وصول المصابين، تعاملت الفرق الطبية من مختلف التخصصات بسرعة مع الحالات، حيث خضع جميع المصابين للفحوصات الطبية اللازمة على الفور.

إجراء جراحات دقيقة ومتابعة مستمرة

وجرى نقل الحالات الحرجة مباشرة إلى غرف العمليات لإجراء جراحات عاجلة ودقيقة، فيما يتم متابعة باقي المصابين داخل أقسام الرعاية المركزة وغرف الملاحظة الطبية، تحت إشراف طاقم طبي متخصص وعلى مدار الساعة.

حادث أبنوب أسيوط جريمة قتل

