استدرجه لتسوية الخلاف فقتله برصاصة.. جريمة مأساوية في الوراق

كتب : محمد شعبان

09:59 م 18/05/2026

جريمة مأساوية ضحيتها شاب برصاص تاجر مخدرات في الور

تحولت جلسة لتصفية خلاف مالي بسيط إلى جريمة قتل مأساوية في الوراق شمال الجيزة، بعدما قُتل شاب عشريني على يد تاجر مخدرات فتح عليه النار؛ إثر مشادة بينهما بسبب دين.

مشادة تحولت إلى جريمة في الوراق

المقابلة بدأت بكلمات حادة وعتاب متبادل، قبل أن تتحول سريعًا إلى مشادة عنيفة في الشارع، وسط محاولات من المحيطين تهدئة الموقف، إلا أن الغضب سيطر على المتهم.

جريمة شيطانية

وفي لحظة دامية، أخرج المتهم طبنجة من بين طيات ملابسه، وأطلق عيارًا ناريًا مباشرًا صوب وجه الشاب، ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه ويلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وسط صدمة الأهالي.

مطاردة مثيرة

فر المتهم بعد ارتكاب جريمته لتبدأ رحلة ضباط المباحث للإيقاع به، وطاردته مأمورية في الأماكن التي يتردد عليها حتى أمكن ضبطه في أحد الأكمنة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

جريمة الوراق مخدرات الجيزة

الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
8 قتلى و5 مصابين.. الداخلية تكشف تفاصيل حادث إطلاق نار أسيوط المروع

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
مفاجأة.. بيب جوارديولا يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي

