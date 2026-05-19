أعلن إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي، اقتراب افتااح سفارته لدى إسرائيل في مدينى القدس المحتلة.

وكتب سفير صوماليلاند لى إسرائيل في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء: "أعلن أن سفارة جمهورية أرض الصومال ستُقام في القدس، على أن يتم افتتاحها قريبا، وفي المقابل ستفتتح إسرائيل سفارتها في مدينة هرجيسا، في خطوة تعكس تنامي علاقات الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الشعبين".

I am pleased to announce that the Republic of Somaliland’s Embassy will be located in Jerusalem - the Embassy will be opened soon, while Israel will also establish its Embassy in Hargeisa, reflecting growing friendship, mutual respect, and strategic cooperation between our two… — Dr Mohamed Hagi (@AmbMohamedHagi) May 19, 2026

إسرائيل: نرحب بسفارة صوماليلاند في عاصمتنا الأبدية

في المقابل، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإعلان صوماليلاند.

وكتب ساعر في منشور باللغة العربية على حسابه بمنصة "إكس" "أبارك لصديقي، رئيس جمهورية صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، على قراره المهم بإنشاء سفارة بلاده في أورشليم القدس، عاصمتنا الأبدية".

وأضاف ساعر: "إن افتتاح السفارة في أورشليم القدس سيكون خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الدولتين والشعبين. وسنعمل معا على تنفيذ هذا القرار قريبا، بإذن الله. وبذلك ستصبح سفارة دولة صوماليلاند السفارة الثامنة في أورشليم القدس. ونتطلع إلى استضافتكم قريبا في أورشليم القدس، عاصمتنا الأبدية"، وفق ادّعائه.

أبارك لصديقي، رئيس جمهورية صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، على قراره المهم بإنشاء سفارة بلاده في أورشليم القدس، عاصمتنا الأبدية.

إن افتتاح السفارة في أورشليم القدس سيكون خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الدولتين والشعبين. وسنعمل معًا على تنفيذ هذا القرار قريبًا، بإذن… pic.twitter.com/pZ6JQCcFXJ — גדעון סער جدعون ساعر (@Gideonsaar2) May 19, 2026

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أصبحت إسرائيل أول عضو في الأمم المتحدة يعترف رسميا بما يُعرف بـ"جمهورية أرض الصومال" التابعة لدولة الصومال، ما أثار إدانات عربية ودولية.

وفي أواخر أبريل الماضي، عينت تل أبيب مايكل لوتم الذي يشغل منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، مبعوثا إلى أرض الصومال.