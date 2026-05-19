صوماليلاند: سنفتتح سفارتنا لدى إسرائيل في القدس قريبا

كتب : محمود الطوخي

10:32 م 19/05/2026

أعلن إقليم أرض الصومال "صوماليلاند" الانفصالي، اقتراب افتااح سفارته لدى إسرائيل في مدينى القدس المحتلة.

وكتب سفير صوماليلاند لى إسرائيل في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء: "أعلن أن سفارة جمهورية أرض الصومال ستُقام في القدس، على أن يتم افتتاحها قريبا، وفي المقابل ستفتتح إسرائيل سفارتها في مدينة هرجيسا، في خطوة تعكس تنامي علاقات الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الشعبين".

إسرائيل: نرحب بسفارة صوماليلاند في عاصمتنا الأبدية

في المقابل، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإعلان صوماليلاند.

وكتب ساعر في منشور باللغة العربية على حسابه بمنصة "إكس" "أبارك لصديقي، رئيس جمهورية صوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله، على قراره المهم بإنشاء سفارة بلاده في أورشليم القدس، عاصمتنا الأبدية".

وأضاف ساعر: "إن افتتاح السفارة في أورشليم القدس سيكون خطوة إضافية مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الدولتين والشعبين. وسنعمل معا على تنفيذ هذا القرار قريبا، بإذن الله. وبذلك ستصبح سفارة دولة صوماليلاند السفارة الثامنة في أورشليم القدس. ونتطلع إلى استضافتكم قريبا في أورشليم القدس، عاصمتنا الأبدية"، وفق ادّعائه.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أصبحت إسرائيل أول عضو في الأمم المتحدة يعترف رسميا بما يُعرف بـ"جمهورية أرض الصومال" التابعة لدولة الصومال، ما أثار إدانات عربية ودولية.

وفي أواخر أبريل الماضي، عينت تل أبيب مايكل لوتم الذي يشغل منصب سفير اقتصادي متجول في أفريقيا، مبعوثا إلى أرض الصومال.

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
يصبحان بلا ناد.. لاعبان يرحلان عن الزمالك بعد الجولة الأخيرة
بعد 22 عامًا.. أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
