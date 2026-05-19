كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محددات الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اليوم الثلاثاء، استعرض وزير الخارجية خلال لقاءً مع الإعلامية "كريستيان أمانبور" على قناة CNN، على هامش زيارته إلى لندن، الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والدور المصري الداعم لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تطرق وزير الخارجية إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وتناول عبد العاطي خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية المتزايدة.