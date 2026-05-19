وزير الخارجية يكشف محددات الموقف المصري إزاء التطورات بالشرق الأوسط

كتب : وكالات

09:15 م 19/05/2026

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محددات الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية اليوم الثلاثاء، استعرض وزير الخارجية خلال لقاءً مع الإعلامية "كريستيان أمانبور" على قناة CNN، على هامش زيارته إلى لندن، الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، والدور المصري الداعم لمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما تطرق وزير الخارجية إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أهمية المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وتناول عبد العاطي خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، حيث استعرض جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقدرة على الصمود رغم التحديات الإقليمية المتزايدة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الإصلاح الاقتصادي التحديات الإقليمية الشرق الأوسط قطاع غزة

"طرحة سوداء وفستان مكشوف".. هيفاء وهبي تتألق في مهرجان "كان"
مصراوي يكشف حقيقة تولي حمزة الجمل تدريب الاتحاد السكندري
تعرف على 7 أخطاء شائعة في العناية بالبشرة
هل ترفع مصر أسعار الوقود قبل يونيو المقبل؟ مسؤول حكومي يجيب
ننشر مواد الخطبة والزواج في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
