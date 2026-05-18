"إلحقني يا بيه".. أم تتهم طالبا بإقامة علاقة سرية مع ابنتها القاصر

كتب : محمد شعبان

06:07 م 18/05/2026 تعديل في 06:07 م

أم تتهم شابا بإقامة علاقة مع بنتها القاصر في بولاق

تحولت قصة بدأت في الخفاء بين طالب وفتاة قاصر إلى بلاغ وتحقيقات رسمية في منطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة. سيدة حضرت إلى القسم مع ابنتها القاصر حاملة اتهاما خطيرا ضد زميل ابنتها الذي لم يبلغ السن القانونية بعد.

أمام رئيس المباحث، اتهمت الأم زميل ابنتها -طالبة بالمرحلة الثانوية- بإقامة علاقة غير شرعية مع ابنتها ثم تهرب منها لاحقًا، ما دفع الأسرة إلى اللجوء للأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الغرب وجه بفحص البلاغ، وتبين صحة رواية الأم، لتتحرك مأمورية وتضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بإقامة علاقة مع الفتاة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

