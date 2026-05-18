شهدت محطة سكك حديد الجيزة، الإثنين، حالة من الحزن والارتباك بعد وقوع حادث مأساوي، إثر سقوط شخص من قطار أثناء تواجده داخل المحطة، ما أسفر عن وفاته في الحال.

حادث داخل محطة قطار الجيزة

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة، وباشر رجال الإسعاف إجراءات نقل الجثمان واتخاذ اللازم.

تحرك الشرطة

وتعمل الأجهزة المعنية على فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على أسباب السقوط وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

