قبل الحكم.. 4 اتهامات تواجه نجل ميدو أمام محكمة الطفل

كتب : أحمد عادل

09:54 ص 19/05/2026

أحمد حسام ميدو أمام محكمة الطفل

تُصدر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على نجل أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع الخامس.

ويواجه "حسين"، نجل أحمد حسام ميدو، 4 اتهامات أمام محكمة الطفل؛ نظرًا لعدم تجاوزه سن الـ 18 عامًا، حيث أسندت إليه نيابة الطفل تهمة حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى.

وتتضمن قائمة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة للمتهم: مقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، فضلاً عن إتلاف ممتلكات عامة، إلى جانب التهمة الرئيسية المتعلقة بحيازة المخدرات.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت نجل أحمد حسام ميدو للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الطفل، عقب انتهاء التحقيقات معه واستكمال أدلة الثبوت في الواقعة.

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، وهو طالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، بعد الاشتباه فيه أثناء مروره بنقطة أمنية (كمين) بمنطقة التجمع الخامس؛ حيث تبين بحوزته قطعتان صغيرتان من جوهر الحشيش المخدر، وزجاجة مواد كحولية.

وأفاد مصدر أمني بأن القوة الأمنية المختصة تحركت على الفور لضبط المتهم، وحُرّر محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالته للمحاكمة.

إيران تعرض على البرلمان بنود التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب إقليمياً
فيلم Michael يعود لصدارة شباك التذاكر العالمي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
8 ساعات بدون خدمة.. تعرف على المناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم في الجيزة
الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
