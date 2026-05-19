تُصدر محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، حكمها على نجل أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمنطقة التجمع الخامس.

ويواجه "حسين"، نجل أحمد حسام ميدو، 4 اتهامات أمام محكمة الطفل؛ نظرًا لعدم تجاوزه سن الـ 18 عامًا، حيث أسندت إليه نيابة الطفل تهمة حيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ثلاث تهم أخرى.

قائمة الاتهامات وقرار الإحالة

وتتضمن قائمة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة للمتهم: مقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، فضلاً عن إتلاف ممتلكات عامة، إلى جانب التهمة الرئيسية المتعلقة بحيازة المخدرات.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت نجل أحمد حسام ميدو للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الطفل، عقب انتهاء التحقيقات معه واستكمال أدلة الثبوت في الواقعة.

كواليس الضبط بـ "التجمع الخامس"

وبدأت النيابة العامة التحقيق مع نجل ميدو، وهو طالب في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا، بعد الاشتباه فيه أثناء مروره بنقطة أمنية (كمين) بمنطقة التجمع الخامس؛ حيث تبين بحوزته قطعتان صغيرتان من جوهر الحشيش المخدر، وزجاجة مواد كحولية.

وأفاد مصدر أمني بأن القوة الأمنية المختصة تحركت على الفور لضبط المتهم، وحُرّر محضر بالواقعة تحت إشراف العميد أحمد وجيه، مفتش مباحث القاهرة الجديدة، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالته للمحاكمة.

