إعلان

قرار من محكمة الطفل بشأن نجل ميدو في اتهامه بحيازة مخدرات

كتب : أحمد عادل

05:01 م 28/04/2026

تأجيل محاكمة نجل أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نجل أحمد حسام "ميدو"، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات، إلى جلسة 5 مايو المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات.

الاتهامات الموجهة

كانت النيابة العامة قد أحالت نجل ميدو إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل، على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
أسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بحيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة، وإتلاف ممتلكات عامة.

تفاصيل الضبط

بدأت النيابة التحقيق مع المتهم، الطالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 18 عامًا، بعد الاشتباه به أثناء مروره بأحد الأكمنة بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش وزجاجة خمر داخل سيارته.
تم تحرير محضر بالواقعة تحت إشراف الأجهزة الأمنية، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميدو محكمة الطفل مخدرات النيابة العامة

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

