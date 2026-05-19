كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على قائد دراجة نارية باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بمحافظة كفر الشيخ.

تحديد أطراف المشاجرة

وبالفحص، أمكن تحديد الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أن الطرف الأول عامل له معلومات جنائية، مصاب بجرح قطعي في الوجه، بينما الطرف الثاني عامل له معلومات جنائية أيضًا.

تفاصيل الواقعة

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى قيام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة أحدهما على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

