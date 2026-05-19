النواب يوافق على منحة بـ400 ألف دولار لتطوير محطة صرف أبو رواش

كتب : نشأت حمدي

03:37 م 19/05/2026

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار.

واستعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مؤكدا أنها تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، خاصة في محافظة الجيزة.

وأكد أن محطة أبو رواش تُعد أحد أهم محاور منظومة المعالجة نظرًا لطاقتها الاستيعابية الكبيرة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب ارتباطها بمشروع تطوير محطة شبرامنت لتحقيق التكامل التشغيلي بين المحطات.

وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تمويل مرحلة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، والتي تشمل دراسات الجدوى والتصميمات التفصيلية ووثائق الطرح، إضافة إلى تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل مخاطر التغيرات المناخية، بما يضمن تجهيز المشروع للتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد النائب، أن المنحة لا تُرد ولا يترتب عليها أي أعباء مالية أو مديونية على الدولة، مشيرًا إلى أنها تسهم في إعداد مشروعات جاهزة للطرح والتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.

مجلس النواب أبو رواش الصرف الصحي بنك التنمية الأفريقي

