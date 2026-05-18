ضبط طرفي مشاجرة في الجيزة

كتب : علاء عمران

05:04 م 18/05/2026

مشاجرة في منشأة القناطر - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام أسلحة بيضاء.

خناقة منشأة القناطر

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر من القائم على النشر (صاحب معرض دراجات نارية – مصاب بجروح قطعية – مقيم بدائرة المركز) بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد العاملين بأحد المحال الملاصقة للمعرض المملوك له، لقيامه برفع صوت مكبرات الصوت الخاصة بمحل عمله.

مشاجرة بسبب مكبر صوت

وتطورت المشادة لمشاجرة، تدخل على إثرها والد المشكو في حقه (خفير – مصاب بجرح قطعي بالظهر) وشقيقه (مصاب بجروح وكدمات متفرقة) لمناصرته، وتعدوا عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته.

تحرك الشرطة

وأمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهموا الشاكي بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.

الجيزة منشأة القناطر مشاجرة

