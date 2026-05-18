كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة بطلب مبلغ مالي من أحد المواطنين مقابل انتظار سيارته بالقاهرة.

تحديد وضبط السيدة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها تعمل بمهنة سايس جراج بدون ترخيص، ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

اعتراف المتهمة

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بهدف تحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

