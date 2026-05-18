لها معلومات جنائية.. القبض على سيدة تعمل "سايس بدون ترخيص" في الأزبكية

كتب : علاء عمران

01:38 م 18/05/2026

القبض على سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سيدة بطلب مبلغ مالي من أحد المواطنين مقابل انتظار سيارته بالقاهرة.

تحديد وضبط السيدة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها تعمل بمهنة سايس جراج بدون ترخيص، ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

اعتراف المتهمة

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بهدف تحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أحدث الموضوعات

أزمات فيلم "أسد".. من اتهامات "الأفروسنتريك" إلى منع "الجلباب الصعيدي"
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
صرف المرتبات والمعاشات مبكرا.. تعرف على المواعيد الرسمية (مُحدث)
"ما تبقاش حبس".. مقترح من المستشارة هايدي الفضالي بشأن قضايا تبديد المنقولات
ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
