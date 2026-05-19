كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية العربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، حكم الشرع في إقدام المرأة على فسخ عقدها بعد ستة أشهر من الزواج، بسبب الغش.

وأثير جدلًا خلال الفترة الماضية، بسبب الأنباء التي تم تداولها عن تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، أحد البنود التي تقضي بأحقية الزوجة فسخ عقد الزواج بسبب الغش.

وقال كريمة في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه فسخ عقد الزواج لا يكون عن طريق أحد الزوجين، وإنما في أيدي القضاء فقط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس مخولًأ لآحاد الناس.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه يحق للمرأة رفع دعاوى قضائية بفسخ عقد الزوجية حال اكتشافها عيوبًا في زوجها، لم تلاحظها من قبل، وكذلك الحال بالنسبة للرجل.

وشدد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أنه لا بأس بالاجتهاد من العلماء في المستجدات والمحدثات والنوازل والطوارئ والعوارض وفق المقاصد العامة، وليس لغلبة طرف على طرف، ولا رضوخا لإملاءات تهدف إلى عولمة الأسرة وليس استقرارها.