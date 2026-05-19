إعلان

المفتي ينعى اللواء شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية في برلمان 2015

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:47 م 19/05/2026

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اللواء شكري الجندي -عضو مجلس النواب سابقًا عن كفر الشيخ، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف السابق- الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص، قدَّم خلالها نموذجًا في الانضباط وتحمُّل المسؤولية وخدمة الوطن، وكان مثالًا في الإخلاص والتفاني في أداء واجبه، بما تركه من أثر طيب في نفوس كل من عرفه وتعامل معه.

وأكد مفتي الجمهورية في بيان، اليوم، أن الفقيد الراحل كان صاحب سيرةٍ طيبة ومسيرةٍ مشرفة، عُرف خلالها بحسن الخلق، ونقاء السريرة، ودماثة الطبع، وحسن المعاملة، كما مثَّل نموذجًا يُحتذى في أداء الواجب وتحمل المسؤولية، مما أكسبه محبةَ وتقديرَ كلِّ من عرفه وتعامل معه، تاركًا برحيله أثرًا بالغًا في نفوس أهله ومحبيه وزملائه.

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم وذويه ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة اللواء شكري الجندي مفتي الجمهورية مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
جنايات الإسكندرية تحدد موعد محاكمة متهم جديد بالاعتداء على تلاميذ مدرسة
أخبار المحافظات

جنايات الإسكندرية تحدد موعد محاكمة متهم جديد بالاعتداء على تلاميذ مدرسة
قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
رياضة محلية

قرار نهائي في الزمالك بشأن مصير معتمد جمال وموعد رحيله
الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع
حوادث وقضايا

الحبس 7 أشهر لنجل ميدو في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع

بعد شطبه من الموسيقيين.. حلمي عبدالباقي لـ مصطفى كامل: "فين الأخوة والصداقة"
موسيقى

بعد شطبه من الموسيقيين.. حلمي عبدالباقي لـ مصطفى كامل: "فين الأخوة والصداقة"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027
مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو