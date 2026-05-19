يستعد نجوم الأغنية، وفي مقدمتهم أنغام، وتامر حسني، وأحمد سعد، لتقديم حفلات موسم عيد الأضحى المبارك.

وتشهد خريطة حفلات عيد الأضحى في مصر مشاركة النجوم: تامر حسني، وأحمد سعد، وروبي.

تفاصيل حفلات أحمد سعد

ويقوم المطرب أحمد سعد بإحياء حفلين خلال أيام عيد الأضحى، إذ يقدم الأول يوم 28 مايو في مدينة الغردقة.

وتشاركه في إحياء الحفل النجمة روبي، وفريق شارموفرز، وأعلنت الشركة المنظمة عن توقع حضور 20 ألف شخص.

ويتوجه أحمد سعد في اليوم التالي إلى مدينة الإسكندرية، وذلك لإحياء حفله الثاني في أحد فنادق المنتزه يوم 29 مايو.

تامر حسني

ويقدم تامر حسني حفلاً غنائيًا ضخمًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري على مسرح "الأرينا" في طريق القطامية.

وتتراوح أسعار فئات التذاكر بين: 900، و1650، و2000 جنيه للوقوف.

ووصل سعر الفئات الأعلى والمخصصة لطاولة تضم 10 أفراد إلى 70 ألف جنيه.

أنغام في السعودية

وتقوم المطربة أنغام، للعام الثاني على التوالي، بإحياء حفل عيد الأضحى في السعودية، حيث يقام حفلها هذا العام على مسرح "محمد عبده أرينا" يوم 30 مايو.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 325 ريالاً، وتتدرج الفئات الأخرى بين: 495، و690، و979، و1265 ريالاً، وصولاً إلى فئة الـ VIP بـ 1840 ريالاً سعوديًا.

كاظم الساهر

ويقدم المطرب العراقي كاظم الساهر حفله ضمن ليالي العيد في الإمارات يوم 28 مايو على مسرح "Space 42 Arena"، ضمن سلسلة حفلات العيد الكبرى، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 295 و995 درهمًا إماراتيًا.

جورج وسوف

ودخل المطرب جورج وسوف قائمة نجوم حفلات عيد الأضحى، إذ يشارك المطرب اللبناني زياد برجي في إحياء الحفل المقام في "أرينا أبو ظبي" يوم 30 مايو.

