كشفت وزارة الداخلية تفاصيل فيديو متداول بإطلاق شخص أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائى بمركز أبنوب بأسيوط.

فيديو أسيوط المروع

بتاريخ اليوم 18 الجارى تبلغ لشرطة النجدة بإطلاق شخص سيارة ملاكى أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائى بموقف أبنوب بأسيوط، مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

الشرطة تتحرك بموقع حادث أبنوب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وبتتبعه تبين هروبه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، ولدى استشعاره بالقوات تم تبادل إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه.

مفاجأة التحريات

وأشارت التحريات بأن مرتكب الواقعة يعانى منذ فترة من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج من خلال أحد مستشفيات الأمراض النفسية بالقاهرة.

