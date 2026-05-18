كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الشرقية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد مركبة "توك توك" لقلبه المركبة عمداً لخلافات بينهما حول الأجرة.

فيديو الشرقية

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مندوب مبيعات – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) وبسؤاله قرر أنه أثناء استقلاله مركبة "توك توك بدون لوحات معدنية" حدثت بينه وقائدها مشادة كلامية لخلاف حول الأجرة قام على إثرها الأخير بقلب المركبة عمداً أثناء تواجدهما بداخلها، مما أدى لحدوث إصابته بكدمات بالقدم.

ضبط سائق توك توك

أمكن تحديد وضبط سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس.

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف وتحفظت الشرطة على التوك توك مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

