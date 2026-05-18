شهدت منطقة الكوم الأحمر بمدينة أوسيم في محافظة الجيزة، منذ قليل، حريقًا هائلًا اندلع داخل أحد المنازل، أسفر عن وقوع وفيات وإصابات جراء الحادث.

بلاغ وانتقال قوات الحماية المدنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالمنطقة، وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

شهود عيان: ألسنة اللهب تصاعدت بكثافة

وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف من داخل المنزل، ما أثار حالة من الفزع بين سكان المنطقة، الذين حاولوا التدخل لإنقاذ الأهالي قبل وصول قوات الإطفاء.

مصرع 3 أشخاص في الحريق

وكشفت المعلومات الأولية عن مصرع 3 أشخاص في الحادث، بينهم شقيقان، وهم: طارق مجدي فاروق، وخالد مجدي فاروق، وعاصم عبدالسلام، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.