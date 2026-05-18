أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الاثنين، قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بمنطقة ميت عقبة، اعتبارًا من الساعة 10 مساء غد الثلاثاء 19 مايو 2026 وحتى الساعة 6 صباح الأربعاء 20 مايو 2026.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

أوضحت "الشركة" في بيان لها، أن المناطق المتأثرة تشمل: شارع إسراء المهندسين، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبدالعزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع.

تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط المياه

أرجعت "شركة المياه" سبب انقطاع المياه إلى تنفيذ أعمال لحامات على خطوط مياه بأقطار 300 مم و150 مم، ضمن مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع متفرقة بمنطقة ميت عقبة – المرحلة الأولى – مشروع فرعي كود (MIT4-1)، والممول من الوكالة الفرنسية، بهدف تحسين ضغوط المياه بالمنطقة.

الشركة تناشد المواطنين تدبير احتياجاتهم

ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة.

وأكدت شركة مياه الشرب، أنه يمكن طلب سيارات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

