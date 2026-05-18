أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتضمن أي مكتسبات حقيقية للمرأة، منتقدة النص الخاص بإمكانية فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من إبرامه.

وقالت الفضالي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إن المادة الخاصة بفسخ عقد الزواج “مهينة للمرأة وغير منطقية”، معتبرة أنها تتضمن تمييزًا بين الزوج والزوجة بما يخالف الدستور، إذ منحت هذا الحق للزوجة دون الزوج.

مفسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر

وأضافت أن القانون الحالي يمنح الزوج حق الطلاق، وفي المقابل منح الزوجة حق الخلع، وبالتالي فإن استحداث مادة لفسخ عقد الزواج يثير إشكاليات قانونية ودستورية.

مخالفة للنظام العام

وأوضحت أن “أي عقد أو اتفاق بين طرفين يخالف النظام العام والآداب العامة يعد باطلًا”، مؤكدة أن اعتراضها على المادة يأتي من الناحية القانونية.

وأشارت إلى أن فسخ عقد الزواج يترتب عليه آثار قانونية مختلفة عن الطلاق، من بينها عدم استحقاق الزوجة للنفقة، كما يثير إشكاليات تتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة حال الزواج مرة أخرى، موضحة أنها “لن تُعد مطلقة أو بكرًا رشيدًا”، وهو ما يجعل فكرة فسخ العقد غير منطقية من الناحية القانونية، بحسب تعبيرها.

