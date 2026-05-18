كشف مصطفى مجدي، دفاع الراحل ضياء العوضي، أنه تقدم بمذكرة لمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، المختص بالقضايا خارج البلاد، للتحقيق مع مضيف الراحل بدولة الإمارات.

طلب تفريغ كاميرات

وتابع مجدي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه طلب تفريغ كاميرات الفندق المقيم به الدكتور ضياء العوضي، بالإضافة إلى الاستعلام عن المكالمات الصادرة والواردة للهاتفين المصري والإماراتي، والنطاق الجغرافي الخاص بهما.

وأضاف "مجدي"؛ أنه طلب صورة من التحقيقات الخاصة بالقضية في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنه في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي الخاص بإعادة تشريح جثمان المتوفى.

سبب وفاة ضياء العوضي

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، كشفت عن مستجدات وفاة ضياء العوضي في دولة الإمارات، بأحد فنادق مدينة دبي.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن القنصلية العامة المصرية في دبي تلقت التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية الخاص بالعوضي، موضحة أنه يؤكد أن الوفاة جاءت طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية وأن الوفاة جاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب تسببت في الوفاة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القطاع القنصلي أخطر أسرة المتوفى بما تضمنه التقرير الطبي الصادر عن السلطات الإماراتية.

