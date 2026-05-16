كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة “ميكروباص” لقيامه بتحصيل أجرة أعلى من المقررة بمحافظة البحيرة.

ضبط سائقًا اتهمه مواطن بتحصيل أجرة أعلى من المقررة

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها





