رفع الأجرة أعلى من المقررة.. سقوط سائق ميكروباص بعد شكوى راكب في البحيرة

كتب : صابر المحلاوي

06:24 م 16/05/2026

ضبط تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قائد سيارة “ميكروباص” لقيامه بتحصيل أجرة أعلى من المقررة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

