تأجيل محاكمة 5 متهمين في "خلية داعش السيدة زينب" لـ18 يوليو

كتب : صابر المحلاوي

07:17 م 16/05/2026

مجمع محاكم بدر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 10066 جنايات السيدة زينب، إلى جلسة 18 يوليو.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول خلال الفترة من عام 2023 وحتى 9 يناير 2025 تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إليهم اتهامات بالترويج لأفكار إرهابية واستخدام مواقع التواصل، من بينها تطبيق "تليجرام"، لتبادل الرسائل والتواصل فيما بينهم.

أول بيان رسمي من علوم البحار بشأن قرش الماكو بمنطقة القصير
أول بيان رسمي من علوم البحار بشأن قرش الماكو بمنطقة القصير

