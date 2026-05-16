تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، استكمال محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 10066 جنايات السيدة زينب، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

تعُقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.

5 متهمين في قضية "داعش السيدة زينب"

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى 9 يناير 2025، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إليهم اتهامات بالترويج المباشر وغير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها تطبيق “تليجرام”، لتبادل الرسائل والتواصل فيما بينهم.