كشفت الفنانة الراقصة الاستعراضية دينا عن تفاصيل علاقتها بربنا، وذلك خلال ظهورها ضيفة على برنامج "شو القصة" من تقديم رابعة الزيات.

وأثارت الراقصة دينا الجدل عن علاقتها بربنا، حول الأدعية التي تلجأ إليها قبل الرقص وأدائها مناسك الحج والعمرة، والظهور بملابس شبه عارية أثناء الرقص.

ونستعرض في التقرير التالي 5 تصريحات جريئة للراقصة دينا:

1- "قبل ما ابدأ وصلة الرقص بقول اللهم خير حافظا وهو ارحم الراحمين من أمامي ومن خلفي ومن يميني ومن يساري ومن تحتي ومن فوقي".

2- "أنا بتعامل مع نيتي لربنا أنا مبعملش معصية، النية من جوا مفيهاش معصية".

3- "أنا حتى لو مرقصتش كنت هلبس عريان كنت هرتكب نفس الحرمانية مش هتفرق".

4- "أنا حجيت مرة واحدة هو إسقاط فرضية وربنا ينولنا التانية، ورحت العمرة كتير ".

5- "الحب اللي بين وبين ربنا هو الحب الكبير اللي أكبر من أي حب، وبين وبين ربنا علاقة حب".

