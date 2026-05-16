إعلان

"مبعملش معصية وبقول أدعية قبل الرقص".. 5 تصريحات جريئة لـ دينا تثير الجدل

كتب : معتز عباس

06:40 م 16/05/2026 تعديل في 06:46 م
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا من احدث جلسة تصوير (1)
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا من احدث جلسة تصوير (3)
  • عرض 24 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    دنيا عدبالعزيز ودينا الراقصة
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا تشارك في عزاء وليد مصطفى زوج كارول سماحة
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    أحمد رزق والراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا في رامز ليفل الوحش
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا في برنامج رامز ليفل الوحش
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا في رامز ليفل الوحش
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا في القاهرة السينمائي بفستان مكشوف
  • عرض 24 صورة
    الراقصة الاستعراضية دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا ونجلها
  • عرض 24 صورة
    الراقصة الاستعراضية دينا
  • عرض 24 صورة
    الراقصة دينا من احدث جلسة تصوير (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة الراقصة الاستعراضية دينا عن تفاصيل علاقتها بربنا، وذلك خلال ظهورها ضيفة على برنامج "شو القصة" من تقديم رابعة الزيات.

وأثارت الراقصة دينا الجدل عن علاقتها بربنا، حول الأدعية التي تلجأ إليها قبل الرقص وأدائها مناسك الحج والعمرة، والظهور بملابس شبه عارية أثناء الرقص.

ونستعرض في التقرير التالي 5 تصريحات جريئة للراقصة دينا:

1- "قبل ما ابدأ وصلة الرقص بقول اللهم خير حافظا وهو ارحم الراحمين من أمامي ومن خلفي ومن يميني ومن يساري ومن تحتي ومن فوقي".

2- "أنا بتعامل مع نيتي لربنا أنا مبعملش معصية، النية من جوا مفيهاش معصية".

3- "أنا حتى لو مرقصتش كنت هلبس عريان كنت هرتكب نفس الحرمانية مش هتفرق".

4- "أنا حجيت مرة واحدة هو إسقاط فرضية وربنا ينولنا التانية، ورحت العمرة كتير ".

5- "الحب اللي بين وبين ربنا هو الحب الكبير اللي أكبر من أي حب، وبين وبين ربنا علاقة حب".

اقرأ أيضا..

شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف

بعد وفاته.. منة بدر تيسير تكشف عن محادثة جمعتها مع محمد حسن الجندي- صور

شو القصة الدعاء والحج نجوم الفن الراقصة دينا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شاهدة على أعظم اكتشاف بالتاريخ.. قصة "السدة المختومة" لمقبرة توت عنخ آمون
أخبار المحافظات

شاهدة على أعظم اكتشاف بالتاريخ.. قصة "السدة المختومة" لمقبرة توت عنخ آمون
نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لاستاد القاهرة ومحظورات البوابات
حوادث وقضايا

نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لاستاد القاهرة ومحظورات البوابات
في ذكري الـ6ـ1.. رضا شحاتة يكشف لمصراوي سر غضب جوزيه وقصة الـ5 ساعات معاناة
رياضة محلية

في ذكري الـ6ـ1.. رضا شحاتة يكشف لمصراوي سر غضب جوزيه وقصة الـ5 ساعات معاناة
صلاح عبدالله عن مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية: "نفسي أفرح"
زووم

صلاح عبدالله عن مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية: "نفسي أفرح"
"تاتو وقميص النادي".. ميدو يدعم الزمالك بطريقة خاصة قبل مباراة نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

"تاتو وقميص النادي".. ميدو يدعم الزمالك بطريقة خاصة قبل مباراة نهائي الكونفدرالية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية