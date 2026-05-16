تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، استكمال محاكمة 62 متهمًا في القضية رقم 7425 لسنة 2025 جنايات التجمع، والمعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإدارية".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، خلال الفترة من عام 1955 وحتى 20 أغسطس 2025، انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين العاشر، والتاسع والثلاثين، والحادي والأربعين، والخامس والأربعين، والخمسين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب.