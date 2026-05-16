تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، المرافعة في محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش السيدة زينب".

تُعقد الجلسة بعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول تولى خلال الفترة من عام 2023 وحتى 9 يناير 2025 قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إليهم اتهامات بالترويج لأفكار إرهابية واستخدام تطبيق “تليجرام” لتبادل الرسائل والتواصل فيما بينهم.