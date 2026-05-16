أعرب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حزنه عقب هزيمة الريدز أمي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة أمام نظيره أستون فيلا أمس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك": "لقد شاهدت هذا النادي يتحول من المشككين إلى المؤمنين، ومن المؤمنين إلى الأبطال".

وأضاف: "الأمر تطلب عملًا شاقًا ودائماً، ما أفعل كل ما بوسعي لمساعدة النادي على الوصول إلى القمة لا شيء يجعلني أكثر فخرا من ذلك".

وأضاف: "انهيارنا بهزيمة أخرى هذا الموسم كان مؤلماً للغاية، وليس ما يستحقه جماهير النادي، أريد أن أرى ليفربول يعود إلى كونه الفريق المهاجم القوي يخشاه الخصوم ويعود كونه فريق يفوز بالكؤوس".

وتابع: "هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، هذه هي الهوية التي يجب استرجاعها والحفاظ عليها للأبد، لا يمكن التفاوض، يجب على كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتكيف معه".

وواصل: "الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول، كل الفرق تفوز بالمباريات، ليفربول سيظل دائمًا ناديًا يعني الكثير لي ولعائلتي. أريد أن أراه ناجحا لفترة طويلة بعد مغادرتي".

واختتم: "كما قلت دائمًا، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل هو الحد الأدنى وسأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

ويحتل فريق ليفربول حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 59 نقطة جمعهم من 37 مباراةب السمابقة.

