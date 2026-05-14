الأمن يكشف حقيقة التعدي على سيدة بالشرقية.. وينفي مزاعم قرابة المتهمين برجال الشرطة

كتب : علاء عمران

12:43 م 14/05/2026 تعديل في 01:09 م

مديرية أمن الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي شخص وسيدة على سيدتين بالضرب في محافظة الشرقية. رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المزاعم التي تضمنها الفيديو حول قيام المشكو في حقهما بتهديد المجني عليهما استغلالاً لصلة قرابة مزعومة بأحد رجال الشرطة بمركز كفر صقر.

أظهرت التحريات والفحص الدقيق كذب تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً وعدم وجود أي صلة قرابة بين أطراف النزاع وجهاز الشرطة. تبين أن حقيقة الواقعة تنحصر في خلافات حول "الجيرة" بين ربتي منزل (طرف أول) وعامل وزوجته (طرف ثانٍ)، ومحرر بشأنها عدة محاضر متبادلة بمركز شرطة كفر صقر نتيجة مشاحنات سابقة بين الطرفين.

اعتراف المجني عليهما بالبلاغ الكاذب

أقرت السيدتان (الطرف الأول) بمواجهتهما بالتحريات بتعمدهما اختلاق رواية "صلة القرابة بضابط" للضغط على الأجهزة الأمنية وسرعة الاهتمام بالبلاغ. باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

