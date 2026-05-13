أمن القاهرة ينهي مشادة "رسوم الموقف" بين موظف وسائق في قصر النيل

كتب : عاطف مراد

09:48 م 13/05/2026

مديرية أمن القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه قائد سيارة ميكروباص قيام منادي سيارات باستيقافه وطلب مبالغ مالية منه مقابل تحميل الركاب بمنطقة قصر النيل بالقاهرة.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المقطع الذي تضمن زعم السائق بقيام الآخر بتهديده بإحداث تلفيات في سيارته حال رفضه الدفع اليوم الأربعاء.

نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، حيث تبين أن الطرف الأول موظف بالشركة المستأجرة لأحد المواقف، والطرف الثاني سائق ميكروباص مقيم بمحافظة الفيوم. أقر الطرفان بمواجهتهما بنشوب مشادة كلامية بينهما نتيجة قيام السائق بتحميل الركاب من خارج الموقف الرسمي ورفضه دفع الرسوم المقررة لصالح الشركة المستأجرة اليوم الأربعاء.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب تحرير المحضر اللازم لبيان ملابسات الحادث. أنهت أجهزة الأمن الجدل حول مقطع الفيديو المتداول، مع التأكيد على ملاحقة كافة التجاوزات التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي لضمان الانضباط وتطبيق القانون بمنطقة قصر النيل.

