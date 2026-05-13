أنهت أجهزة الأمن أسطورة عنصرين جنائيين من شديدي الخطورة، تخصّصا في ممارسة أعمال البلطجة وفرض النفوذ داخل المناطق الجبلية الوعرة بمحافظة أسوان اليوم الأربعاء.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهمين اتخذا من التنقيب العشوائي عن خام الذهب والاتجار في السموم ستراً لنشاطهما الإجرامي، مستغلين سجلّهما الحافل بجرائم القتل والسرقة بالإكراه.

تبادل إطلاق النار في قلب الجبل

حاصرت مأمورية أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، مكان اختباء العنصرين بقلب الجبل فور تحديد موقعهما بدقة. بادر المتهمان بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة يائسة للهرب، مما دفع رجال الشرطة للرد الفوري ومبادلتهما النيران، وهو ما أسفر عن مصرعهما وتطهير المنطقة من خطورتهما الإجرامية.

تحريز ترسانة أسلحة ومخدرات

وبتفتيش المكان ضبطت قوات الشرطة ترسانة أسلحة ثقيلة ضمت رشاشي "جرينوف" و4 بنادق آلية وبندقية خرطوش، إلى جانب كميات ضخمة من الطلقات الحية مختلفة الأعيرة.

كما عثرت القوات على مواد مخدرة شملت 2 كيلو جرام من الحشيش و3 كيلو جرام من مخدر البانجو، بقيمة مالية إجمالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



