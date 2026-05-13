كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة "درون" للبيع بالقاهرة.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المنشور فور انتشاره لتحديد هوية المتورط في بيع هذه الأجهزة المحظور تداولها بدون تراخيص رسمية.

سقوط المتهمين وضبط الطائرات

نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعُثر بحوزته على طائرة "درون" واحدة. أرشد المتهم الأول عن مصدر الطائرة، حيث تم ضبط عاطل آخر من ذات المنطقة وبحوزته 4 طائرات "درون" إضافية و4 أجهزة تحكم و4 بطاريات معدة للبيع.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

اعترف المتهم الثاني بمواجهته بالتحريات والمضبوطات بحيازته للطائرات بقصد الإتجار بها وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة. باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب تحرير المحضر اللازم والتحفظ على كافة الأجهزة المضبوطة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي





الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه