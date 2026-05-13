إعلان

الداخلية تنهي مغامرة ترويج طائرات "الدرون" عبر السوشيال ميديا بالقاهرة

كتب : عاطف مراد

07:34 م 13/05/2026

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة "درون" للبيع بالقاهرة.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المنشور فور انتشاره لتحديد هوية المتورط في بيع هذه الأجهزة المحظور تداولها بدون تراخيص رسمية.

سقوط المتهمين وضبط الطائرات

نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعُثر بحوزته على طائرة "درون" واحدة. أرشد المتهم الأول عن مصدر الطائرة، حيث تم ضبط عاطل آخر من ذات المنطقة وبحوزته 4 طائرات "درون" إضافية و4 أجهزة تحكم و4 بطاريات معدة للبيع.

اعترافات المتهمين والإجراءات القانونية

اعترف المتهم الثاني بمواجهته بالتحريات والمضبوطات بحيازته للطائرات بقصد الإتجار بها وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة. باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة عقب تحرير المحضر اللازم والتحفظ على كافة الأجهزة المضبوطة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمن القاهرة وزارة الداخلية طائرة درون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطأ وقطع بث وتحقيق ..ماذا حدث فى حلقة إبراهيم سعيد مع فايق
رياضة محلية

خطأ وقطع بث وتحقيق ..ماذا حدث فى حلقة إبراهيم سعيد مع فايق
"متزعلوش عليا".. صلاح عبدالله يثير قلق النجوم وهاني رمزي: "هتخضنا عليك
زووم

"متزعلوش عليا".. صلاح عبدالله يثير قلق النجوم وهاني رمزي: "هتخضنا عليك
إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة والسيطرة على هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تعلن منع وصول الأسلحة الأمريكية إلى قواعد المنطقة والسيطرة على هرمز
النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها بالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز
زووم

"60 ألف نفقة و30 ألف للخادمة".. تفاصيل انتصارات زينة على أحمد عز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الصور الأولى من عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير طنطاوي
الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا