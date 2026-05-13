شهد طريق "اللاهون - الفيوم"، اليوم، حادث تصادم مروع بين مركبتي "تروسيكل" بالقرب من مدخل قرية هوارة عدلان، مما أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر وإصابة ثلاثة آخرين بكسور وجروح بالغة.

بلاغ بوقوع الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتي "تروسيكل" بطريق اللاهون، ووجود حالة وفاة ومصابين بموقع الحادث.

انتقال الأجهزة الأمنية

وانتقل إلى موقع الحادث العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف التي قامت بنقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

المعاينة والتحريات الأولية

وكشفت المعاينة الأولية لأجهزة الأمن أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد قائدي "التروسيكل"، ما أدى إلى اصطدام المركبتين بقوة قبل مدخل قرية هوارة عدلان.

وتبين أن الإصابات تراوحت ما بين: ارتجاج في المخ، وكسور مضاعفة وكدمات متفرقة، وسحجات بالجسم.

الإجراءات القانونية

تم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وإصدار تصاريح الدفن.