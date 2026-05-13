شهدت جامعة العاصمة وضع حجر أساس مشروع الحديقة النباتية بدعم صندوق البحث العلمي بالجامعة، وتنفيذ وإشراف قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بالجامعة، 2026، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة صندوق البحث العلمي، وبإشراف الدكتور محمد سليمان أستاذ النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم.

وجرت مراسم وضع حجر الأساس بحضور عمداء ووكلاء الكليات، وأمناء الجامعة المساعدين، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بتعزيز المشروعات البحثية والتنموية ذات البعد البيئي والعلمي.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن مشروع الحديقة النباتية يمثل نقلة نوعية في مسار الجامعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يجمع بين الجوانب التعليمية والبحثية والاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إعداد بيئة أكاديمية متطورة تدعم الابتكار والتطبيق العملي للطلاب والباحثين.

وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير مشروعات تعليمية تطبيقية تتيح للطلاب التعلم بالممارسة، وتسهم في رفع الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي، إلى جانب الحفاظ على التنوع النباتي والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المشروع يُعد منصة علمية متقدمة لدعم الأبحاث في مجالات علم النبات والتنمية المستدامة والبيئة، حيث يوفر بيئة خصبة لإجراء الدراسات العلمية والفسيولوجية والبيئية والوراثية على النباتات، بما يسهم في زيادة الإنتاج البحثي والنشر العلمي للجامعة.

وأشار إلى أن الحديقة النباتية تستهدف الحفاظ على النباتات المصرية النادرة والمهددة بالانقراض، ودراسة أسباب تراجعها والعمل على إكثارها، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تدشين وانطلاق مشروع الحديقة النباتية بجامعة العاصمة، في إطار جهود متواصلة لتنفيذ المشروع وفق رؤية الجامعة نحو دعم الاستدامة البيئية وتعزيز البحث العلمي والتعليم التطبيقي، وذلك وسط تعاون وتنسيق كبير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة فريدة هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروع وتجهيزه ليصبح منصة علمية وبحثية متكاملة تخدم الطلاب والباحثين والمجتمع.

وأوضح الدكتور محمد سليمان، المشرف على المشروع، أن الحديقة النباتية ستوفر بيئة تعليمية وبحثية متكاملة لطلاب كليات العلوم والتربية والصيدلة والطب والتمريض والاقتصاد المنزلي والسياحة، من خلال التعرف على الأنواع المختلفة من النباتات وتطبيقات علم النبات في مجالات البيولوجيا الحيوية والطبية والصناعية والغذائية، وبالتالي يتضمن المشروع زراعة نماذج متنوعة من النباتات المصرية والطبية والعطرية والزينة والنباتات الصحراوية والشوكية والعصائرية وأشباه النخيل، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات علمية متكاملة للنباتات الموجودة بالحديقة تشمل تصنيفها العلمي واسمائها العلمية وحفظ اصولها الوراثية.

كما تستهدف الجامعة أن تصبح الحديقة النباتية مركزًا علميًا وثقافيًا وسياحيًا مميزًا بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بما يسهم في خدمة طلاب التعليم قبل الجامعي والجامعي، ونشر الوعي البيئي والثقافي والعلمي لدى المجتمع، فضلًا عن دعم الأنشطة البحثية وورش العمل والمشروعات الطلابية المرتبطة بالتنوع الحيوي، وتدوير المخلفات، وتوفير المستخلصات النباتية، والاستدامة البيئية.

إقرأ أيضًا:



تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"





"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"





جامعة عين شمس تطلق توسعات كبرى بالمدينة الطبية بـ 181 مليون جنيه



