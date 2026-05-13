انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، جثة شخص -أجنبي الجنسية- قفز داخل مياة النيل بسبب خلافات مع زوجته بمنطقة قصر النيل وحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة قصر النيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة، وتبين أن الضحية قفز في مياه النيل بسبب خلافات مع زوجته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

