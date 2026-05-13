

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أشخاص بممارسة أعمال البلطجة ضده وضد أهالي منطقته بالبحيرة، اليوم الأربعاء.

تضمنت المزاعم إطلاق أعيرة نارية وإتلاف مزرعة المزارع القائم على النشر بدائرة مركز شرطة الدلنجات، مما استوجب فحصا فورياً من الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة التعديات.

حقيقة المقاطع القديمة وخطة التصالح

تبين من الفحص والتحري أن الواقعة تعود لخلافات قديمة نشبت عام 2022، حين تعدى شقيق المشكو في حقه على والد صاحب المنشور بسلاح ناري.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم في تلك الواقعة القديمة يقضي حاليا عقوبة السجن بالفعل، وأن مقاطع الفيديو التي أعاد الشاكي نشرها هي مقاطع قديمة خاصة بذات الواقعة السابقة ولا تمت للواقع الحالي بصلة.

اعتراف المزارع بتضليل الرأي العام

أقر المزارع القائم على النشر بمواجهته بالتحريات بتعمده إعادة نشر الفيديوهات القديمة للإيحاء بأنها أحداث حديثة. اعترف المتهم باستخدام هذه الحيلة للضغط على عائلة السجين وإجبارهم على التصالح معه في القضايا العالقة بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بتهمة البلاغ الكاذب وتضليل الرأي العام.

