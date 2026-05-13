إعلان

فيديوهات بلطجة تكشف حيلة مزارع لإجبار سجين على الصلح في البحيرة

كتب : علاء عمران

02:24 م 13/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أشخاص بممارسة أعمال البلطجة ضده وضد أهالي منطقته بالبحيرة، اليوم الأربعاء.

تضمنت المزاعم إطلاق أعيرة نارية وإتلاف مزرعة المزارع القائم على النشر بدائرة مركز شرطة الدلنجات، مما استوجب فحصا فورياً من الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة التعديات.

حقيقة المقاطع القديمة وخطة التصالح

تبين من الفحص والتحري أن الواقعة تعود لخلافات قديمة نشبت عام 2022، حين تعدى شقيق المشكو في حقه على والد صاحب المنشور بسلاح ناري.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم في تلك الواقعة القديمة يقضي حاليا عقوبة السجن بالفعل، وأن مقاطع الفيديو التي أعاد الشاكي نشرها هي مقاطع قديمة خاصة بذات الواقعة السابقة ولا تمت للواقع الحالي بصلة.

اعتراف المزارع بتضليل الرأي العام

أقر المزارع القائم على النشر بمواجهته بالتحريات بتعمده إعادة نشر الفيديوهات القديمة للإيحاء بأنها أحداث حديثة. اعترف المتهم باستخدام هذه الحيلة للضغط على عائلة السجين وإجبارهم على التصالح معه في القضايا العالقة بين الطرفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بتهمة البلاغ الكاذب وتضليل الرأي العام.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

.hvm hg]hogdm وزارة الداخلية البحيرة إطلاق نار بلطجة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قمة ترامب وشي: ما هي أوراق القوة والضعف في لقاء الزعيمين؟
شئون عربية و دولية

قمة ترامب وشي: ما هي أوراق القوة والضعف في لقاء الزعيمين؟
هل تتدخل رابطة الأندية لإنقاذ الإسماعيلي؟.. مصدر يوضح
رياضة محلية

هل تتدخل رابطة الأندية لإنقاذ الإسماعيلي؟.. مصدر يوضح
وزير السياحة لـ"مصراوي": نستهدف زيادة الغرف الفندقية وتحقيق نمو غير مسبوق
أخبار مصر

وزير السياحة لـ"مصراوي": نستهدف زيادة الغرف الفندقية وتحقيق نمو غير مسبوق
للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026
مدارس

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026

وزير السياحة لـ"مصراوي": نستهدف زيادة الغرف الفندقية وتحقيق نمو غير مسبوق
أخبار مصر

وزير السياحة لـ"مصراوي": نستهدف زيادة الغرف الفندقية وتحقيق نمو غير مسبوق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى