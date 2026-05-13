السجن 3 سنوات لمحامٍ بتهمة تزوير بطاقة للاستيلاء على عقار بمدينة نصر

كتب : أحمد عادل

02:43 م 13/05/2026 تعديل في 02:49 م

محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محامٍ بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، في تزوير بطاقة رقم قومي وتوكيلات رسمية، بهدف الاستيلاء على أموال وعقار مملوك لرجل أعمال بمدينة نصر.

تزوير بطاقة رقم قومي

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اتفقوا مع شخص مجهول على تزوير بطاقة رقم قومي باسم المجني عليه، عبر استبدال صورته الشخصية الأصلية بصورة تخص المتهم الأول، إلى جانب تعديل بعض البيانات الرسمية، تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ مخططهم الاحتيالي.

استخدام التزوير في الاستيلاء

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استخدموا البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي من مكتب الشهر العقاري بمدينة نصر أول، ما مكنهم من التصرف في وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه.

الاستيلاء على أرض بالتجمع الخامس

كما تبين أنهم استغلوا المستندات المزورة في تحرير محضر استلام لقطعة أرض بمنطقة القرنفل بالتجمع الخامس، بعد انتحال المتهم الأول صفة المالك الحقيقي أمام الجهات المختصة.

محاولة الاستيلاء على أموال

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولوا الاستيلاء على مبالغ مالية من المجني عليه، بعد إيهامه بملكية المتهم الأول للأرض محل الواقعة، مستخدمين أوراقًا مزورة لإضفاء الصفة القانونية على تعاملاتهم، قبل انكشاف الأمر وضبطهم.

