واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والتموينية المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة الجرائم الاقتصادية.

ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية ضربات متواصلة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، بإجمالي قيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهودها لمواجهة المضاربة خارج السوق المصرفي وما يسببه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم

وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع شرطة التموين حملاته على المخابز والأسواق، وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 10 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم داخل عدد من القضايا التموينية.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

غلق 130 محلًا مخالفًا

كما شنت الأجهزة الأمنية حملات على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم غلق 130 محلًا لمخالفتها قرار الغلق خلال 24 ساعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتنظيم العمل بالمحال التجارية.

