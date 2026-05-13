الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء تلفيق قضية مخدرات لـ "ديلر السويس"

كتب : علاء عمران

02:46 م 13/05/2026

حقيقة تلفيق قضية لمواطن بالسويس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص قيام ضابط شرطة بتلفيق قضية مخدرات لشقيقه بمحافظة السويس.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية المقطع فور صدوره للوقوف على حقيقة الاتهامات، وأظهر الفحص الأمني عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، حيث تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو "عامل" له معلومات جنائية ويتواجد حالياً خارج البلاد.

أكدت التحريات أن شقيقه "عنصر جنائي" تم ضبطه بتاريخ 6 مايو الجاري في كمين أمني وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث اعترف المتهم بملكيته للمضبوطات في محضر رسمي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
