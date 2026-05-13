

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من البرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليهم بزعم استثمار أموالهم في تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بمحافظة الجيزة، قبل هروبه خارج البلاد.

بلاغات من المواطنين

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من عدد من المواطنين، أفادوا فيه بتضررهم من مالك شركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في أنشطة تجارية مقابل أرباح متفق عليها، دون الوفاء بذلك أو رد الأموال.

هروب وضبط عبر الإنتربول

وبإجراء التحريات، تبين هروب المتهم إلى إحدى الدول العربية عقب ارتكاب الواقعة. وعقب التنسيق مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، تم ضبطه وإعادته إلى البلاد، وتسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي





الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه