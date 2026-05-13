بعد هروبه للخارج.. تفاصيل ضبط مستريح الأجهزة الطبية والمكملات الغذائية

كتب : علاء عمران

01:37 م 13/05/2026 تعديل في 01:53 م

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من البرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر عدد من المواطنين من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب عليهم بزعم استثمار أموالهم في تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية بمحافظة الجيزة، قبل هروبه خارج البلاد.

بلاغات من المواطنين

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا من عدد من المواطنين، أفادوا فيه بتضررهم من مالك شركة مستلزمات طبية كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في أنشطة تجارية مقابل أرباح متفق عليها، دون الوفاء بذلك أو رد الأموال.

هروب وضبط عبر الإنتربول

وبإجراء التحريات، تبين هروب المتهم إلى إحدى الدول العربية عقب ارتكاب الواقعة. وعقب التنسيق مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، تم ضبطه وإعادته إلى البلاد، وتسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وزارة الداخلية الجيزة النيابة العامة

