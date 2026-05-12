إعلان

المشدد 15 سنة للمتهمين بتزوير محررات للاستيلاء على أدوية "مرضى السكري"

كتب : عاطف مراد

09:14 م 12/05/2026

تعبيرية عن محاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة جنوب، غيابيًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في اتهامهم بتزوير محررات رسمية منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والاستيلاء على أدوية وعقاقير طبية خاصة بمرضى السكري بقيمة تجاوزت 186 ألف جنيه.

تفاصيل محاكمة المتهمين

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (ع. ز. ح)، و(م. ط. م)، و(ر. ط. م) تورطوا في تزوير 13 كارنية تأمين صحي و14 بطاقة علاجية، واستغل المتهم الأول وظيفته كمعاون خدمة بالهيئة، بينما قام المتهم الثاني بوضع صور شخصية مغايرة على أسماء طلاب من كشوف نجاح مدرسية، وأمدتهم المتهمة الثالثة بتشخيص علاجي خاص بمرض السكري المزمن لإثباته في البطاقات المزورة.

وتبين أن المتهمين تمكنوا من استخراج 42 روشتة علاجية وصرف أدوية ومستلزمات طبية بغير وجه حق، ثم قاموا ببيعها لصيدليات خاصة والتربح من قيمتها.

كما ثبت قيامهم بتقليد أختام رسمية منسوبة لمدير فرع القاهرة وهيئة التأمين الصحي لإضفاء الصفة الرسمية على الأوراق المزورة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرضى السكري الهيئة العامة للتأمين الصحي النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟
زووم

"شديدة مع الولاد وحازمة".. ماذا قال محمد فؤاد عن زوجته الأولى؟
بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
زووم

بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
رياضة عربية وعالمية

"لم يعجبني".. هانزي فليك ينتقد لامين يامال بعد احتفاله بعلم فلسطين عقب
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
زووم

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية