قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة السادسة جنوب، غيابيًا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في اتهامهم بتزوير محررات رسمية منسوبة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والاستيلاء على أدوية وعقاقير طبية خاصة بمرضى السكري بقيمة تجاوزت 186 ألف جنيه.

تفاصيل محاكمة المتهمين

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (ع. ز. ح)، و(م. ط. م)، و(ر. ط. م) تورطوا في تزوير 13 كارنية تأمين صحي و14 بطاقة علاجية، واستغل المتهم الأول وظيفته كمعاون خدمة بالهيئة، بينما قام المتهم الثاني بوضع صور شخصية مغايرة على أسماء طلاب من كشوف نجاح مدرسية، وأمدتهم المتهمة الثالثة بتشخيص علاجي خاص بمرض السكري المزمن لإثباته في البطاقات المزورة.

وتبين أن المتهمين تمكنوا من استخراج 42 روشتة علاجية وصرف أدوية ومستلزمات طبية بغير وجه حق، ثم قاموا ببيعها لصيدليات خاصة والتربح من قيمتها.

كما ثبت قيامهم بتقليد أختام رسمية منسوبة لمدير فرع القاهرة وهيئة التأمين الصحي لإضفاء الصفة الرسمية على الأوراق المزورة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها