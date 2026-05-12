قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم14255 لسنة 2024، جنايات قسم أول مدينة نصر، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر، لجلسة 13 يوليو المقبل لفض الأحرار.

أمر إحالة المتهمين للمحاكمة

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات، تولى المتهمون من الأول وحتى السابع قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

التهم الموجهة للمتهمين

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

