إعلان

حكم قضائي ضد سمسار فيصل بتهمة التعدي على طبيبة وتهديدها

كتب : صابر المحلاوي

06:50 م 12/05/2026

سمسار فيصل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة الهرم الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة والتعدي عليها، بالحبس سنة مع النفاذ.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بارتكاب الواقعة على خلفية نزاع مالي تُقدر قيمته بنحو 75 ألف جنيه.

اتهامات باستعراض القوة وترويع المجني عليها

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، استعرض القوة ولوّح باستخدام العنف، مهددًا المجني عليها، في واقعة من شأنها بث الرعب والخوف في نفسها.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاول التأثير على إرادة المجني عليها وفرض السيطرة عليها، لإجبارها على القيام بأمر أو الامتناع عنه، وذلك خارج الأطر القانونية المنظمة لأعمال الوساطة التجارية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سمسار فيصل محكمة الهرم الجزئية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
أخبار مصر

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
حمزة عبدالكريم على رادار الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

حمزة عبدالكريم على رادار الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026
رياضة محلية

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026
ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية