قضت محكمة الهرم الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة والتعدي عليها، بالحبس سنة مع النفاذ.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامه بارتكاب الواقعة على خلفية نزاع مالي تُقدر قيمته بنحو 75 ألف جنيه.

اتهامات باستعراض القوة وترويع المجني عليها

ووفق أمر الإحالة، فإن المتهم، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، استعرض القوة ولوّح باستخدام العنف، مهددًا المجني عليها، في واقعة من شأنها بث الرعب والخوف في نفسها.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاول التأثير على إرادة المجني عليها وفرض السيطرة عليها، لإجبارها على القيام بأمر أو الامتناع عنه، وذلك خارج الأطر القانونية المنظمة لأعمال الوساطة التجارية.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها